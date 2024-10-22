У Сумах російські військові влучили "Шахедом" у житлові будинки, є загиблі

У ніч на 21 жовтня близько опівночі російські військові атакували "Шахедом" приватні житлові будинки у Сумах, є загиблі.

Джерело: начальник міської військової адміністрації Сум Олексій Дрозденко у Telegram, в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, "Суспільне", Сумська ОВА у Telegram

Деталі: Дрозденко повідомив, що внаслідок російської атаки було зафіксовано влучання у житлові будинки.

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За його словами, тривають роботи з ліквідації наслідків. Для координації заходів завтра почне працювати Штаб з ліквідації НС.

В.о. міського голови Сум повідомив, що внаслідок влучання в будинок одна людина доправлена до лікарні.

Доповнено: У Сумах через російський удар "Шахедом" по житловому сектору загинули люди

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Вночі 22 жовтня ворог завдав авіаційний удар, застосувавши БПЛА "Шахед", по приватному житловому сектору міста Суми.

За попередньою інформацією, є загиблі цивільні люди. На місці влучання працюють аварійно-рятувальні служби.