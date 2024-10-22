В Сумах российские военные попали "Шахедом" в жилые дома, есть погибшие
В ночь на 21 октября около полуночи российские военные атаковали "Шахедом" частные жилые дома в Сумах, есть погибшие.
Источник: начальник городской военной администрации Сум Алексей Дрозденко в Telegram, и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, "Суспільне", Сумская ОВА в Telegram
Детали: Дрозденко сообщил, что в результате российской атаки было зафиксировано попадание в жилые дома.
По его словам, продолжаются работы по ликвидации последствий. Для координации мероприятий завтра начнет работать Штаб по ликвидации ЧС.
И.о. городского головы Сум сообщил, что в результате попадания в дом один человек доставлен в больницу.
Дополнено: В Сумах из-за российского удара "Шахедом" по жилому сектору погибли люди
Ночью 22 октября враг нанес авиационный удар, применив БПЛА "Шахед", по частному жилому сектору города Сумы.
По предварительной информации, есть погибшие гражданские люди. На месте попадания работают аварийно-спасательные службы.