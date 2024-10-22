В Сумах российские военные попали "Шахедом" в жилые дома, есть погибшие

В ночь на 21 октября около полуночи российские военные атаковали "Шахедом" частные жилые дома в Сумах, есть погибшие.

Источник: начальник городской военной администрации Сум Алексей Дрозденко в Telegram, и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, "Суспільне", Сумская ОВА в Telegram

Детали: Дрозденко сообщил, что в результате российской атаки было зафиксировано попадание в жилые дома.

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По его словам, продолжаются работы по ликвидации последствий. Для координации мероприятий завтра начнет работать Штаб по ликвидации ЧС.

И.о. городского головы Сум сообщил, что в результате попадания в дом один человек доставлен в больницу.

Дополнено: В Сумах из-за российского удара "Шахедом" по жилому сектору погибли люди

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Ночью 22 октября враг нанес авиационный удар, применив БПЛА "Шахед", по частному жилому сектору города Сумы.

По предварительной информации, есть погибшие гражданские люди. На месте попадания работают аварийно-спасательные службы.