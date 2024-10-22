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Дві області Росії атакували безпілотники: горять спиртзаводи

Олена ІвашківВівторок, 22 жовтня 2024, 03:53
Дві області Росії атакували безпілотники: горять спиртзаводи
фото ілюстраційне, РосЗМІ

У Тульській та Брянській областях Росії пролунали вибухи через атаку безпілотників. 

Джерело: російські ЗМІ у соцмережах, губернатор Тульської області Дмитро Міляєв

Деталі: У Єфремові Тульської області Росії пролунали вибухи, місцеві жителі повідомляють про пожежу поруч із Єфремовським заводом синтетичного каучуку в районі ТЕЦ. Там зайнялася пожежа.

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Також про атаку безпілотника на ТЕЦ повідомили у Суземському районі Брянської області.

За офіційною інформацією губернатора, постраждали два спиртзаводи. 

Пряма мова Міляєва: "Постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу та спиртзаводу в селищі Лужківське Суворовського району. За попередньою інформацією постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях події. Ситуація перебуває під контролем".

Росіябезпілотники
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