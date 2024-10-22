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Две области России атаковали беспилотники: горят спиртзаводы

Алена ИвашкивВторник, 22 октября 2024, 03:53
Две области России атаковали беспилотники: горят спиртзаводы
фото иллюстративное, РосСМИ

В Тульской и Брянской областях России прогремели взрывы из-за атаки беспилотников. 

Источник: российские СМИ в соцсетях, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев

Детали: В Ефремове Тульской области России прогремели взрывы, местные жители сообщают о пожаре рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука в районе ТЭЦ. Там загорелся пожар.

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Также об атаке беспилотника на ТЭЦ сообщили в Суземском районе Брянской области.

По официальной информации губернатора, пострадали два спиртзавода. 

Прямая речь Миляева: "Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковское Суворовского района. По предварительной информации пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем".

Росcиябеспилотники
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