Две области России атаковали беспилотники: горят спиртзаводы
В Тульской и Брянской областях России прогремели взрывы из-за атаки беспилотников.
Источник: российские СМИ в соцсетях, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Детали: В Ефремове Тульской области России прогремели взрывы, местные жители сообщают о пожаре рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука в районе ТЭЦ. Там загорелся пожар.
Также об атаке беспилотника на ТЭЦ сообщили в Суземском районе Брянской области.
По официальной информации губернатора, пострадали два спиртзавода.
Прямая речь Миляева: "Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковское Суворовского района. По предварительной информации пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем".