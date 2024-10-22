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Росіяни атакували Суми дронами: 3 загиблих, середи них – дитина

Ірина БалачукВівторок, 22 жовтня 2024, 07:43
Росіяни атакували Суми дронами: 3 загиблих, середи них – дитина
ФОТО КОРДОН.МЕДІА

Троє людей, серед яких дитина, загинули у Сумах внаслідок російської дронової атаки уночі 22 жовтня.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram, місцеве видання Кордон.Медіа

Дослівно ОВА: "Внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина".

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Деталі: Повідомляється, що за ніч у небі над Сумщиною збили 25 ворожих "Шахедів". Але протиповітряні бої тривають.

Вранці росіяни продовжили обстрілювати Суми – вдарили по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки цієї атаки уточнюються. 

 
Фото Кордон.Медіа

За даними місцевого видання Кордон.Медіа, серед загиблих вночі – мати та донька, також сестра чоловіка, який отримав поранення. 

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Фото Кордон.Медіа

За даними сусіда постраждалої родини, сестра чоловіка жила окремо у флігелі. Вона була душевно хвора, тому не змогла дати собі ради. А в будинок, де спали чоловік, дружина та їх донька, було пряме попадання. 

 
Фото Кордон.Медіа

Повідомляється, що чоловіка встигли знайти та винести з дому сусіди, а жінка та донька опинилися під завалами. В той час у будинку спалахнула пожежа.   

 
Фото Кордон.Медіа

Пізніше стало відомо, що загинули 50-річна жінка її 14-річна дитина, а також 62-річна жінка. 

 
Фото Кордон.Медіа


 

Сумибезпілотникижертви
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