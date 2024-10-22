Россияне атаковали Сумы дронами: 3 погибших, среди них – ребенок

Три человека, среди которых ребенок, погибли в Сумах в результате российской дроновой атаки ночью 22 октября.

Источник: Сумская ОВА в Telegram, местное издание Кордон.Медиа

Дословно ОВА: "В результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок".

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Детали: Сообщается, что за ночь в небе над Сумской областью сбили 25 вражеских "Шахедов". Но противовоздушные бои продолжаются.

Утром россияне продолжили обстреливать Сумы – ударили по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия этой атаки уточняются.

Фото Кордон.Медиа

По данным местного издания Кордон.Медиа, среди погибших ночью – мать и дочь, также сестра мужчины, который получил ранения.

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Фото Кордон.Медиа

По данным соседа пострадавшей семьи, сестра мужчины жила отдельно во флигеле. Она была душевно больна, поэтому не смогла помочь себе. А в дом, где спали муж, жена и их дочь, было прямое попадание.

Фото Кордон.Медиа

Сообщается, что мужчину успели найти и вынести из дома соседи, а женщина и дочь оказались под завалами. В то время в доме вспыхнул пожар.

Фото Кордон.Медиа

Позже стало известно, что погибли 50-летняя женщина ее 14-летний ребенок, а также 62-летняя женщина.