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Россияне атаковали Сумы дронами: 3 погибших, среди них – ребенок

Ирина БалачукВторник, 22 октября 2024, 07:43
Россияне атаковали Сумы дронами: 3 погибших, среди них – ребенок
ФОТО КОРДОН.МЕДИА

Три человека, среди которых ребенок, погибли в Сумах в результате российской дроновой атаки ночью 22 октября.

Источник: Сумская ОВА в Telegram, местное издание Кордон.Медиа

Дословно ОВА: "В результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок".

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Детали: Сообщается, что за ночь в небе над Сумской областью сбили 25 вражеских "Шахедов". Но противовоздушные бои продолжаются.

Утром россияне продолжили обстреливать Сумы – ударили по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия этой атаки уточняются. 

 
Фото Кордон.Медиа

По данным местного издания Кордон.Медиа, среди погибших ночью – мать и дочь, также сестра мужчины, который получил ранения. 

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Фото Кордон.Медиа

По данным соседа пострадавшей семьи, сестра мужчины жила отдельно во флигеле. Она была душевно больна, поэтому не смогла помочь себе. А в дом, где спали муж, жена и их дочь, было прямое попадание. 

 
Фото Кордон.Медиа

Сообщается, что мужчину успели найти и вынести из дома соседи, а женщина и дочь оказались под завалами. В то время в доме вспыхнул пожар.  

 
Фото Кордон.Медиа

Позже стало известно, что погибли 50-летняя женщина ее 14-летний ребенок, а также 62-летняя женщина. 

 
Фото Кордон.Медиа

Сумыбеспилотникижертвы
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