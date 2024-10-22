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ЗСУ за добу відмінусували 1 350 окупантів і 34 артсистеми

Ірина БалачукВівторок, 22 жовтня 2024, 08:15
ЗСУ за добу відмінусували 1 350 окупантів і 34 артсистеми
Фото ілюстративне з Facebook ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 350 загарбників, спалили 24 ББМ та 8 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".

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Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 681 580 (+1 350) осіб,
  • танків – 9 079 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 18 199 (+24) од,
  • артилерійських систем – 19 623 (+34) од,
  • РСЗВ – 1 234 (+2) од,
  • засобів ППО – 981 (+2) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 404 (+71) од,
  • крилатих ракет – 2 625 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 111 (+77) од,
  • спеціальної техніки – 3 499 (+20) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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