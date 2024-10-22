ЗСУ за добу відмінусували 1 350 окупантів і 34 артсистеми
Вівторок, 22 жовтня 2024, 08:15
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 350 загарбників, спалили 24 ББМ та 8 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Дослівно Генштаб: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".
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Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 681 580 (+1 350) осіб,
- танків – 9 079 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 18 199 (+24) од,
- артилерійських систем – 19 623 (+34) од,
- РСЗВ – 1 234 (+2) од,
- засобів ППО – 981 (+2) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 404 (+71) од,
- крилатих ракет – 2 625 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 111 (+77) од,
- спеціальної техніки – 3 499 (+20) од.
Дані уточнюються.