ВСУ за сутки отминусовали 1 350 оккупантов и 34 артсистемы
Вторник, 22 октября 2024, 08:15
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 350 захватчиков, сожгли 24 ББМ и 8 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно Генштаб: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".
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Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 681 580 (+1 350) чел,
- танков – 9 079 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 18 199 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 19 623 (+34) ед,
- РСЗО – 1 234 (+2) ед,
- средств ПВО – 981 (+2) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 404 (+71) ед,
- крылатых ракет – 2 625 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 27 111 (+77) ед,
- специальной техники – 3 499 (+20) ед.
Данные уточняются.