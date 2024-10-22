ВСУ за сутки отминусовали 1 350 оккупантов и 34 артсистемы

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 350 захватчиков, сожгли 24 ББМ и 8 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".

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Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 681 580 (+1 350) чел,

танков – 9 079 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 18 199 (+24) ед,

артиллерийских систем – 19 623 (+34) ед,

РСЗО – 1 234 (+2) ед,

средств ПВО – 981 (+2) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 404 (+71) ед,

крылатых ракет – 2 625 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 27 111 (+77) ед,

специальной техники – 3 499 (+20) ед.

Данные уточняются.