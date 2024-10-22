Росіяни з дронів атакували зупинку в Херсоні і Харківщину: двоє постраждалих
Вівторок, 22 жовтня 2024, 09:10
У вівторок, 22 жовтня безпілотники росіян атакували зупинку громадського транспорту у Херсоні, а також села на Харківщині, у результаті чого постраждали цивільні.
Джерело: Херсонська ОВА, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: Повідомляється, що зранку росіяни вдарили з БпЛА по зупинці громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона.
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Через дронову атаку 54-річна жінка дістала вибухову травму, потерпіла самостійно звернулася до лікарні, їй надають меддопомогу.
Також вночі під час удару ворожого БПЛА у селі Сенькове Куп’янського району Харківщини було травмовано 31-річного чоловіка.
Поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району області дрон росіян поцілив у будівлю, було пошкоджено вікна.