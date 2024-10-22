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Россияне с дронов атаковали остановку в Херсоне и Харьковскую область: двое пострадавших

Станислав ПогориловВторник, 22 октября 2024, 09:10
Россияне с дронов атаковали остановку в Херсоне и Харьковскую область: двое пострадавших
Фото: Getty Images

Во вторник, 22 октября беспилотники россиян атаковали остановку общественного транспорта в Херсоне, а также села на Харьковщине, в результате чего пострадали гражданские.

Источник: Херсонская ОВА, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Сообщается, что утром россияне ударили с БПЛА по остановке общественного транспорта в Днепровском районе Херсона.

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Из-за беспилотной атаки 54-летняя женщина получила взрывную травму, пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, ей оказывают медпомощь.

Также ночью во время удара вражеского БПЛА в селе Сеньково Купянского района Харьковской области был травмирован 31-летний мужчина.

Вблизи села Новоплатоновка Изюмского района области дрон россиян попал в здание, были повреждены окна.

ХерсонХарьковская областьбеспилотникижертвы
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