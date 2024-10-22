Зеленський підписав закон про зміни до КК у зв'язку з ратифікацією Римського статуту

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Джерело: картка законопроєкту №11484 на сайті парламенту, "Інтерфакс-Україна", Офіс генпрокурора в коментарі УП

Деталі: Відповідна позначка з'явилася в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради 22 жовтня.

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Парламент підтримав законопроєкт на засіданні 9 жовтня. Голоси "за" віддали 228 народних депутатів.

Документ імплементує 7 статтю Римського статуту (злочини проти людяності), доповнюючи Кримінальний кодекс новою статтею, що встановлює кримінальну відповідальність за злочини проти людяності.

Згідно із законопроєктом, частина перша статті 442 КК (геноцид) викладена відповідно до тексту статті 6 Римського статуту, а саме передбачено кримінальну відповідальність за заподіяння психічного розладу з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової або релігійної групи.

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На уточнююче запитання УП в Офісі генпрокурора удокладнили, що в зв'язку з ухваленням законопроєкту №11484, Кримінальний кодекс України зазнав наступних змін:

Злочини проти людяності запроваджені як окремий склад злочину, що передбачений ст. 442-1 КК України.

Конкретизовано відповідальність військових командирів та інших начальників за злочини, вчинені їхніми підлеглими, якщо такі командири не вжили заходів для запобіганню злочину (так звана командна відповідальність).

Запроваджено універсальну юрисдикцію КК України щодо міжнародних злочинів, вчинених за межами України.

Узгоджено диспозицію ст. 442 КК України із Конвенцією про запобігання геноциду. Також вдосконалено формулювання частини другої вказаної статті щодо закликів до геноциду, зокрема підвищено покарання, передбачене санкцією статті.

Уточнено зміст ч.2 ст. 438 КК України. Як кваліфікуючу ознаку злочину визначено спричинення загибелі людини замість умисного вбивства.

Що передувало: Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду у середу 21 серпня 2024 роуц, що означатиме повноцінне долучення України до МКС.

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