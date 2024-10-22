Зеленский подписал закон об изменениях в УК в связи с ратификацией Римского статута

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

Источник: карточка законопроекта №11484 на сайте парламента, "Интерфакс-Украина", Офис генпрокурора в комментарии УП

Детали: Соответствующая отметка появилась в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады 22 октября.

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Парламент поддержал законопроект на заседании 9 октября. Голоса "за" отдали 228 народных депутатов.

Документ имплементирует 7 статью Римского статута (преступления против человечности), дополняя Уголовный кодекс новой статьей, устанавливающей уголовную ответственность за преступления против человечности.

Согласно законопроекту, часть первая статьи 442 УК (геноцид) изложена в соответствии с текстом статьи 6 Римского статута, а именно предусмотрена уголовная ответственность за причинение психического расстройства с целью полного или частичного уничтожения любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

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На уточняющий вопрос УП в Офисе генпрокурора разъяснили, что в связи с принятием законопроекта №11484, Уголовный кодекс Украины претерпел следующие изменения:

Преступления против человечности введены как отдельный состав преступления, предусмотренный ст. 442-1 УК Украины.

Конкретизирована ответственность военных командиров и других начальников за преступления, совершенные их подчиненными, если такие командиры не приняли меры для предотвращения преступления (так называемая командная ответственность).

Введена универсальная юрисдикция УК Украины в отношении международных преступлений, совершенных за пределами Украины.

Согласована диспозиция ст. 442 УК Украины с Конвенцией о предотвращении геноцида. Также усовершенствована формулировка части второй указанной статьи относительно призывов к геноциду, в частности повышено наказание, предусмотренное санкцией статьи.

Уточнено содержание ч. 2 ст. 438 УК Украины. Как квалифицирующий признак преступления определено причинение гибели человека вместо умышленного убийства.

Что предшествовало: Верховная Рада поддержала ратификацию Римского статута Международного уголовного суда в среду 21 августа 2024 года, что будет означать полноценное присоединение Украины к МУС.

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