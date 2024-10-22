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Росіяни убили 14-річну дівчинку та 11-річного хлопчика на Донеччині

Валентина РоманенкоВівторок, 22 жовтня 2024, 12:04
Росіяни убили 14-річну дівчинку та 11-річного хлопчика на Донеччині
ілюстрація прокуратури

У Покровському районі на Донеччині російська армія вбила двох дітей та жінку й поранила ще двох цивільних.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 21 жовтня 2024 року, о 21:00 армія РФ атакувала двома БпЛА, попередньо, типу Shahed село Новоукраїнка Покровського району. Тілесних ушкоджень, несумісних з життям, зазнала 14-річна дівчинка. Жінка 29 років отримала перелом ноги й опіки тіла.

Крім того, о 23:50 ворог скинув авіабомбу на село Янтарне Курахівської міської громади.
Внаслідок вибуху в одному з будинків загинули 64-річна мешканка та хлопчик 11 років. Також дістав поранення 68-річний чоловік.

В населених пунктах вогнем і вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, господарські споруди.

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