Россияне убили 14-летнюю девочку и 11-летнего мальчика в Донецкой области

В Покровском районе Донецкой области российская армия убила двух детей и женщину и ранила еще двух гражданских.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 21 октября 2024 года, в 21:00 армия РФ атаковала двумя БПЛА, предварительно, типа Shahed село Новоукраинка Покровского района. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получила 14-летняя девочка. Женщина 29 лет получила перелом ноги и ожоги тела.

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Кроме того, в 23:50 враг сбросил авиабомбу на село Янтарное Кураховской городской общины.

В результате взрыва в одном из домов погибли 64-летняя жительница и мальчик 11 лет. Также получил ранения 68-летний мужчина.

В населенных пунктах огнем и взрывной волной повреждены жилые дома, хозяйственные постройки.