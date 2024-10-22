Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне убили 14-летнюю девочку и 11-летнего мальчика в Донецкой области

Валентина РоманенкоВторник, 22 октября 2024, 12:04
Россияне убили 14-летнюю девочку и 11-летнего мальчика в Донецкой области
иллюстрация прокуратуры

В Покровском районе Донецкой области российская армия убила двух детей и женщину и ранила еще двух гражданских.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 21 октября 2024 года, в 21:00 армия РФ атаковала двумя БПЛА, предварительно, типа Shahed село Новоукраинка Покровского района. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получила 14-летняя девочка. Женщина 29 лет получила перелом ноги и ожоги тела.

Реклама:

Кроме того, в 23:50 враг сбросил авиабомбу на село Янтарное Кураховской городской общины.

В результате взрыва в одном из домов погибли 64-летняя жительница и мальчик 11 лет. Также получил ранения 68-летний мужчина.

В населенных пунктах огнем и взрывной волной повреждены жилые дома, хозяйственные постройки.

Донецкая областьвоенные преступленияпрокуратуравойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне давят и продвинулись вблизи Покровска и Угледара – ISW

Тысяча каждому: в Минэкономики рассказали, как будут начислять деньги

Предварительные результаты ЦИК Грузии указывают на победу партии власти

Зеленский: Украина вынуждена будет воевать в Европе против КНДР

Еврокомиссия приветствовала консенсус в G7 по $50 млрд для Украины и назвала вклад ЕС

Когда в Украине переводят часы на зимнее время: дата и объяснения

Все новости...
Донецкая область
Россияне обстреляли Покровский район в Донецкой области: 3 погибших, 2 раненых
Враг бросает большое количество пехоты на Селидово, НГУ отбивает штурмы
DeepState: Враг оккупировал еще одно село в Донецкой области и продвинулся на Харьковщине
Последние новости
05:20
Выборы в Грузии: ЦИК отчитывается о подсчете голосов с 97% избирательных участков
05:02
видеоМагучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе
04:31
Deep State: Оккупанты захватили Левадное и продвинулись возле Шахтерского
03:45
Axios: Удар Израиля подорвал возможность Ирана по производству баллистических ракет
03:27
Украина перешла на "зимнее" время
03:05
ФутболУЕФА дисквалифицировал судей, которые должны обслуживать матч "Динамо" – "Рейнджерс"
03:55
Россияне давят и продвинулись вблизи Покровска и Угледара – ISW
03:07
Ситуация на Покровском направлении сложная, однако контролируемая – Генштаб
02:57
Индия и Украина рассматривают сотрудничество стран в оборонной промышленности
02:37
ФутболМесси возглавил рейтинг лучших игроков в истории Барселоны
Все новости...
Реклама:
Реклама: