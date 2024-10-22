ЗМІ: G7 планує зберегти російські активи замороженими і після війни

Країни "Групи семи" планують зберегти заморожені російські суверенні активи навіть після закінчення війни в Україні.

Джерело: японське видання Nikkei, посилаючись на декілька джерел у G7, включаючи високопосадовців ЄС, пише "Європейська правда"

Деталі: Згідно з публікацією, лідери G7 випустять заяву з цього питання цього місяця. У ній буде сказано, що суверенні активи РФ будуть заморожені, поки та не заплатить за завдану Україні шкоду.

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"Ми... підтверджуємо, що суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться іммобілізованими доти, доки Росія не припинить свою агресію, і не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", – йдеться в проєкті заяви лідерів, підготовленому цьогорічним головою, Італією.

У проєкті зазначено, що блок країн гарантуватиме Києву кредит у розмірі 50 млрд доларів.

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