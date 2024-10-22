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СМИ: G7 планирует сохранить российские активы замороженными и после войны

Кристина Бондарева, Иван ДьяконовВторник, 22 октября 2024, 12:41
СМИ: G7 планирует сохранить российские активы замороженными и после войны
Саммит лидеров G7. Фото: Getty Images

Страны "Группы семи" планируют сохранить замороженные российские суверенные активы даже после окончания войны в Украине.

Источник: японское издание Nikkei, ссылаясь на несколько источников в G7, включая высокопоставленных чиновников ЕС, пишет "Европейская правда"

Детали: Согласно публикации, лидеры G7 выпустят заявление по этому вопросу в этом месяце. В нем будет сказано, что суверенные активы РФ будут заморожены, пока та не заплатит за нанесенный Украине ущерб.

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"Мы... подтверждаем, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию, и не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине", – говорится в проекте заявления лидеров, подготовленном нынешним председателем, Италией. 

В проекте указано, что блок стран будет гарантировать Киеву кредит в размере 50 млрд долларов.

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