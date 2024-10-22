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У лікарні помер чоловік, поранений внаслідок обстрілу Харківщини

Анастасія ПроцВівторок, 22 жовтня 2024, 13:41
У лікарні помер чоловік, поранений внаслідок обстрілу Харківщини
Ілюстративне фото: Getty Images

На Харківщині помер у лікарні 54-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу в селі Кучерівка Петропавлівської громади.

Джерело: Харківська ОВА

Дослівно: "На жаль, постраждалий 54-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу в селі Кучерівка Петропавлівської громади, помер в лікарні".

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Деталі: Раніше в Харківській ОВА повідомляли, що близько 09:30 ранку росіяни атакували село Кучерівка Петропавлівської громади внаслідок влучання ворожого дрона постраждав 54-річний чоловік.

Харківська областьобстрілжертви
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