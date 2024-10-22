В больнице скончался мужчина, раненый в результате обстрела Харьковщины

На Харьковщине умер в больнице 54-летний мужчина, который получил ранения в результате вражеского обстрела в селе Кучеровка Петропавловской громады.

Источник: Харьковская ОВА

Дословно: "К сожалению, пострадавший 54-летний мужчина, который получил ранения в результате вражеского обстрела в селе Кучеровка Петропавловской громады, умер в больнице".

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Детали: Ранее в Харьковской ОВА сообщали, что около 09:30 утра россияне атаковали село Кучеровка Петропавловской громады в результате попадания вражеского дрона пострадал 54-летний мужчина.