Росіяни вклинилися в лінію оборони біля Часового Яру: тривають запеклі бої

Російські окупанти змогли вклинитися в українську лінію оборони в районі міста Часів Яр на Донеччині, проте про втрату міста не йдеться.

Джерело: представник пресслужби 24 Окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Іван Петричак в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна"



Пряма мова: "На жаль, ворогу вдалося вклинитися в нашу лінію оборони, але про провал критичний і втрату Часового Яру не йдеться. Зараз тривають запеклі бої".

Деталі: За словами військового, ситуація залишалася напруженою впродовж останнього місяця, й окупанти чинили спроби штурмів щодня.



"Удень сонце, вночі та ввечері йде дощ, тому був сильний туман, і окупанти використали вкотре зміну погоди на свою користь, щоб перейти канал. Зараз він заблокований, триває робота з локалізації, і зараз усі сили бригади налаштовані на те, щоб знищувати окупанта в тому квадраті, де він зараз заблокований", - розповів Петричак.



За словами представника бригади, ситуація на фронті в зоні відповідальності 24 ОМБр залишається критично складною, окупанти кратно переважають за чисельністю та намагаються проломити українську лінію оборони, також обстрілюють Часів Яр з артилерії, ракетами, здійснюють авіабомбардування, проте оборона міста триває.

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