Россияне вклинились в линию обороны возле Часового Яра: продолжаются ожесточенные бои

Российские оккупанты смогли вклиниться в украинскую линию обороны в районе города Часов Яр в Донецкой области, однако о потере города речь не идет.

Источник: представитель пресс-службы 24 Отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Иван Петричак в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "К сожалению, врагу удалось вклиниться в нашу линию обороны, но о провале критическом и потере Часового Яра речь не идет. Сейчас продолжаются ожесточенные бои".

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Детали: По словам военного, ситуация оставалась напряженной в течение последнего месяца, и оккупанты предпринимали попытки штурмов ежедневно.

"Днем солнце, ночью и вечером идет дождь, поэтому был сильный туман, и оккупанты использовали в очередной раз изменение погоды в свою пользу, чтобы перейти канал. Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации, и сейчас все силы бригады настроены на то, чтобы уничтожать оккупанта в том квадрате, где он сейчас заблокирован", - рассказал Петричак.

По словам представителя бригады, ситуация на фронте в зоне ответственности 24 ОМБр остается критически сложной, оккупанты кратно преобладают по численности и пытаются проломить украинскую линию обороны, также обстреливают Часов Яр из артиллерии, ракетами, осуществляют авиабомбардировки, однако оборона города продолжается.