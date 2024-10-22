Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне вклинились в линию обороны возле Часового Яра: продолжаются ожесточенные бои

Валентина РоманенкоВторник, 22 октября 2024, 14:13
Россияне вклинились в линию обороны возле Часового Яра: продолжаются ожесточенные бои
скриншот карты Deep State

Российские оккупанты смогли вклиниться в украинскую линию обороны в районе города Часов Яр в Донецкой области, однако о потере города речь не идет.

Источник: представитель пресс-службы 24 Отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Иван Петричак в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "К сожалению, врагу удалось вклиниться в нашу линию обороны, но о провале критическом и потере Часового Яра речь не идет. Сейчас продолжаются ожесточенные бои".

Реклама:

Детали: По словам военного, ситуация оставалась напряженной в течение последнего месяца, и оккупанты предпринимали попытки штурмов ежедневно.

"Днем солнце, ночью и вечером идет дождь, поэтому был сильный туман, и оккупанты использовали в очередной раз изменение погоды в свою пользу, чтобы перейти канал. Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации, и сейчас все силы бригады настроены на то, чтобы уничтожать оккупанта в том квадрате, где он сейчас заблокирован", - рассказал Петричак.

По словам представителя бригады, ситуация на фронте в зоне ответственности 24 ОМБр остается критически сложной, оккупанты кратно преобладают по численности и пытаются проломить украинскую линию обороны, также обстреливают Часов Яр из артиллерии, ракетами, осуществляют авиабомбардировки, однако оборона города продолжается.

Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Футбол"Динамо" – "Шахтер": ОНЛАЙН

Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр

Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля

Премьер Грузии заявил, что правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции

обновлено, видеоВозле Тель-Авива грузовик въехал в толпу, десятки раненых

Тысяча каждому: в Минэкономики рассказали, как будут начислять деньги

Все новости...
Донецкая область
Россияне убили 14-летнюю девочку и 11-летнего мальчика в Донецкой области
Россияне обстреляли Покровский район в Донецкой области: 3 погибших, 2 раненых
Враг бросает большое количество пехоты на Селидово, НГУ отбивает штурмы
Последние новости
17:51
Часы астронавта миссии "Аполлон-14" были проданы на аукционе за рекордную сумму
17:50
Футбол"Динамо" – "Шахтер": ОНЛАЙН
17:44
Выборы в Грузии: топ-парламентарии из Европы и Канады призвали ЕС не признавать их результат
17:35
видеоВо Львове нетрезвый водитель требовал у патрульных вернуть права, угрожая гранатой
17:34
Футбол"Верес" спасся от поражения в матче с "Ворсклой" в 11 туре УПЛ
17:00
За неделю Нацбанк только продавал валюту
16:47
Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону
16:35
Полярники показали, как стая пингвинов заинтересованно рассматривает ученого
16:27
Президент Грузии готовит обращение по результатам парламентских выборов
16:17
обновленоРоссияне атаковали Херсон: за 27 октября погибли три человека
Все новости...
Реклама:
Реклама: