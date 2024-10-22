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Захисники знищили кілька танків та БМП на Курахівському напрямку

Альона Мазуренко Вівторок, 22 жовтня 2024, 14:43
Захисники знищили кілька танків та БМП на Курахівському напрямку
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Українські військові впродовж минулої доби на Курахівському напрямку знищили кілька ворожих танків та БМП.

Джерело: відділення комунікацій 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України

Дослівно: "Десять разів окупанти впродовж минулої доби вдавалися до штурмових дій у смузі відповідальності нашої бригади на Курахівському напрямку. У чотирьох випадках залучали різноманітну техніку.

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Загалом на гостину до десантників 46 оаембр прямувало 11 виробів заліського ВПК – два автомобіля, шість БМП і три танки".

Деталі: Українським бійцям вдалося знищити два танки, один – було пошкоджено. Щодо БМП, то металобрухтом стали дві, одна – в статусі "триста".

війнаДонецька область
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