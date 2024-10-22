Захисники знищили кілька танків та БМП на Курахівському напрямку
Вівторок, 22 жовтня 2024, 14:43
Українські військові впродовж минулої доби на Курахівському напрямку знищили кілька ворожих танків та БМП.
Джерело: відділення комунікацій 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України
Дослівно: "Десять разів окупанти впродовж минулої доби вдавалися до штурмових дій у смузі відповідальності нашої бригади на Курахівському напрямку. У чотирьох випадках залучали різноманітну техніку.
Реклама:
Загалом на гостину до десантників 46 оаембр прямувало 11 виробів заліського ВПК – два автомобіля, шість БМП і три танки".
Деталі: Українським бійцям вдалося знищити два танки, один – було пошкоджено. Щодо БМП, то металобрухтом стали дві, одна – в статусі "триста".