Защитники уничтожили несколько танков и БМП на Кураховском направлении

Украинские военные в течение минувших суток на Кураховском направлении уничтожили несколько вражеских танков и БМП.

Источник: отделение коммуникаций 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины

Дословно: "Десять раз оккупанты в течение минувших суток прибегали к штурмовым действиям в полосе ответственности нашей бригады на Кураховском направлении. В четырех случаях привлекали разнообразную технику.

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Всего в гости к десантникам 46 оаэмбр направлялось 11 изделий Залесского ВПК - два автомобиля, шесть БМП и три танка".

Детали: Украинским бойцам удалось уничтожить два танка, один - был поврежден. Что касается БМП, то металлоломом стали две, одна - в статусе "триста".