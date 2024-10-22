Зеленський очікує, що Україну запросять до НАТО в міжнародно визнаних кордонах

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у понеділок заявив, що очікує, що партнери нададуть Україні запрошення на вступ до НАТО у міжнародно визнаних кордонах.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Друге, чому я наголошую на запрошенні? Тому що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах. І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни… Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилася".

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Деталі: Президент наголосив, що "який би шлях у нас не був", юридично "ніхто визнавати окуповані території територіями інших держав не буде".

Стосовно того, на яких умовах відбуватиметься вступ України та скільки триватиме процес, президент сказав, що це вже питання дипломатії. "Можуть бути різні формати", – зазначив Зеленський.

Він окремо зазначив, що Україна не обговорює отримання членства у НАТО в обмін на окуповані території.

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"Ми не обговорюємо це. Але вважаю, що ці вкиди в медіа не випадкові. Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути. Тому напряму вони не комунікують це питання зі мною, але через медіа, зрозуміло, перевіряють його градус. Думаю, тут усе залежить від суспільства України", – сказав глава держави.

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