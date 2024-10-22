Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський очікує, що Україну запросять до НАТО в міжнародно визнаних кордонах

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 22 жовтня 2024, 14:49
Зеленський очікує, що Україну запросять до НАТО в міжнародно визнаних кордонах
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у понеділок заявив, що очікує, що партнери нададуть Україні запрошення на вступ до НАТО у міжнародно визнаних кордонах.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Друге, чому я наголошую на запрошенні? Тому що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах. І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни…  Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилася".

Реклама:

Деталі: Президент наголосив, що "який би шлях у нас не був", юридично "ніхто визнавати окуповані території територіями інших держав не буде". 

Стосовно того, на яких умовах відбуватиметься вступ України та скільки триватиме процес, президент сказав, що це вже питання дипломатії. "Можуть бути різні формати", – зазначив Зеленський.

Він окремо зазначив, що Україна не обговорює отримання членства у НАТО в обмін на окуповані території. 

РЕКЛАМА:

"Ми не обговорюємо це. Але вважаю, що ці вкиди в медіа не випадкові. Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути. Тому напряму вони не комунікують це питання зі мною, але через медіа, зрозуміло, перевіряють його градус. Думаю, тут усе залежить від суспільства України", – сказав глава держави. 

Передісторія:

ЗеленськийНАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Апеляційний суд у Києві скасував архітектурний план Львова на користь забудовника – мер

Єрмак заявив, що для початку переговорів РФ має відійти на позиції до 24 лютого

Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри протести опозиції

оновлено, відеоБіля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в натовп, десятки поранених

Тисяча кожному: у Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть гроші

Попередні результати ЦВК Грузії вказують на перемогу партії влади

Усі новини...
Моді в Росії обійнявся з Путіним та поговорив про мирне врегулювання війни в Україні
Зеленський: Я не збирався міняти Буданова і Умєрова
Зеленський: Північна Корея відправлятиме військових на війну в Україну через бідність
На Покровському напрямку відбулося 26 боїв, майже половина з них – біля Селидового
Останні новини
17:35
відеоУ Львові нетверезий водій вимагав у патрульних повернути права, погрожуючи гранатою
17:34
футболУПЛ: Рівненський "Верес" врятувався від поразки в матчі з полтавською "Ворсклою"
17:00
За тиждень Нацбанк лише продавав валюту
16:47
Генштаб: ЗСУ стримують атаки біля Селидового, росіяни намагаються прорвати оборону
16:35
ВІДЕОПолярники показали, як зграя пінгвінів зацікавлено розглядає вченого
16:27
Президентка Грузії готує зверненням щодо результатів парламентських виборів
16:17
оновленоРосіяни атакували Херсон: за 27 жовтня загинули три людини
16:04
футбол"Динамо" – "Шахтар": Прев'ю головного матчу першого кола УПЛ
15:52
Ціни на нафту можуть впасти через стриманість Ізраїлю в ударах по Ірану
15:45
Путін заявив про "різні варіанти відповідей" на можливий дозвіл бити углиб РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: