Зеленский ожидает, что Украину пригласят в НАТО в международно признанных границах

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в понедельник заявил, что ожидает, что партнеры предоставят Украине приглашение на вступление в НАТО в международно признанных границах.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Второе, почему я подчеркиваю приглашение? Потому что оно дается стране в международно признанных границах. И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны... Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась".

Реклама:

Детали: Президент подчеркнул, что "какой бы путь у нас ни был", юридически "никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет".

По поводу того, на каких условиях будет происходить вступление Украины и сколько продлится процесс, президент сказал, что это уже вопрос дипломатии. "Могут быть разные форматы", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не обсуждает получение членства в НАТО в обмен на оккупированные территории.

РЕКЛАМА:

"Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны. Видимо, такие мысли у некоторых партнеров могут быть. Поэтому напрямую они не коммуницируют этот вопрос со мной, но через медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины", – сказал глава государства.

Предыстория: