Окупанти вбили чоловіка на Нікопольщині, ще один чоловік поранений

Російські війська атакували Марганець та Нікополь на Дніпропетровщині, у результаті чого загинув 74-річний чоловік, ще одного чоловіка ушпиталили.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Дніпропетровська обласна прокуратура

Пряма мова: "У Марганці, що на Нікопольщині, загинув 74-річний чоловік. У самому ж райцентрі є постраждалий, якому 76 років".

Реклама:

фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Деталі: Зазначається, що його госпіталізували в стані середньої тяжкості. У потерпілого осколкові поранення обох ніг. Також загарбники пошкодилв приватні будинки й господарські споруди.

фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).