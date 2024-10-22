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Окупанти вбили чоловіка на Нікопольщині, ще один чоловік поранений

Анастасія ПроцВівторок, 22 жовтня 2024, 15:12
Окупанти вбили чоловіка на Нікопольщині, ще один чоловік поранений
фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська атакували Марганець та Нікополь на Дніпропетровщині, у результаті чого загинув 74-річний чоловік, ще одного чоловіка ушпиталили.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Дніпропетровська обласна прокуратура

Пряма мова: "У Марганці, що на Нікопольщині, загинув 74-річний чоловік. У самому ж райцентрі є постраждалий, якому 76 років".

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фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Деталі: Зазначається, що його госпіталізували в стані середньої тяжкості. У потерпілого осколкові поранення обох ніг. Також загарбники пошкодилв приватні будинки й господарські споруди. 

 
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

Дніпропетровська областьобстрілжертви
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