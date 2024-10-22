Оккупанты убили мужчину на Никопольщине, еще один мужчина ранен

Российские войска атаковали Марганец и Никополь на Днепропетровщине, в результате чего погиб 74-летний мужчина, еще одного мужчину госпитализировали.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Днепропетровская областная прокуратура

Прямая речь: "В Марганце, что на Никопольщине, погиб 74-летний мужчина. В самом же райцентре есть пострадавший, которому 76 лет".

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ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Отмечается, что его госпитализировали в состоянии средней тяжести. У пострадавшего осколочные ранения обеих ног. Также захватчики повредили частные дома и хозяйственные постройки.

ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).