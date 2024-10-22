Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты убили мужчину на Никопольщине, еще один мужчина ранен

Анастасия ПроцВторник, 22 октября 2024, 15:12
Оккупанты убили мужчину на Никопольщине, еще один мужчина ранен
фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска атаковали Марганец и Никополь на Днепропетровщине, в результате чего погиб 74-летний мужчина, еще одного мужчину госпитализировали.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей ЛысакДнепропетровская областная прокуратура

Прямая речь: "В Марганце, что на Никопольщине, погиб 74-летний мужчина. В самом же райцентре есть пострадавший, которому 76 лет".

Реклама:
 
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Отмечается, что его госпитализировали в состоянии средней тяжести. У пострадавшего осколочные ранения обеих ног. Также захватчики повредили частные дома и хозяйственные постройки.

 
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). 

Днепропетровская областьобстрелжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Футбол"Динамо" – "Шахтер": ОНЛАЙН

Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр

Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля

Премьер Грузии заявил, что правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции

обновлено, видеоВозле Тель-Авива грузовик въехал в толпу, десятки раненых

Тысяча каждому: в Минэкономики рассказали, как будут начислять деньги

Все новости...
Днепропетровская область
Днепропетровщина: в Кривом Роге возросло количество пострадавших, оккупанты ударили по Никопольщине
Оккупанты попали по территории агрофирмы на Днепропетровщине: сгорел склад
СМИ: В Кривом Роге нашли мертвым экс-гендиректора ЦГОКа и кандидата в мэры Шевчика
Последние новости
17:51
Часы астронавта миссии "Аполлон-14" были проданы на аукционе за рекордную сумму
17:50
Футбол"Динамо" – "Шахтер": ОНЛАЙН
17:44
Выборы в Грузии: топ-парламентарии из Европы и Канады призвали ЕС не признавать их результат
17:35
видеоВо Львове нетрезвый водитель требовал у патрульных вернуть права, угрожая гранатой
17:34
Футбол"Верес" спасся от поражения в матче с "Ворсклой" в 11 туре УПЛ
17:00
За неделю Нацбанк только продавал валюту
16:47
Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону
16:35
Полярники показали, как стая пингвинов заинтересованно рассматривает ученого
16:27
Президент Грузии готовит обращение по результатам парламентских выборов
16:17
обновленоРоссияне атаковали Херсон: за 27 октября погибли три человека
Все новости...
Реклама:
Реклама: