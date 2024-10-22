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Російських ракетників стратегічних сил перевели у піхоту через "кадровий дефіцит" – ЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 22 жовтня 2024, 15:43
Російських ракетників стратегічних сил перевели у піхоту через кадровий дефіцит – ЗМІ
Фото: Getty Images

Російське військове керівництво сформувала піхотні батальйони з 1 полку ракетних військ стратегічного призначення на Курському напрямку.

Джерело: Militarnyi з посиланням на заяву російських активістів, які допомагають новосформованому підрозділу з матеріальним забезпеченням

Деталі: В оприлюдненому відео російський активіст Володимир Грубнік каже про відправку до 1 полку ракетних військ стратегічного призначення, "який виконує задачі звичайного окремого стрілецького полку на Курському напрямку", засобів зв’язку.

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Він зазначив, що 1 зведений полк РВСП воює як звичайний піхотний підрозділ зі стрілецьким озброєнням у вигляді окремих батальйонів. За його словами, підрозділ не отримав необхідних засобів зв’язку, тому волонтери передали їм цивільні китайські радіостанції.

Причиною переведення військових РВСП у піхоту росіянин назвав відсутність мобілізації та гострий кадровий дефіцит у підрозділах на лінії фронту, що змусило "вигрібати" контрактників із "непіхотних" частин, зокрема, РВСП та Повітряно-космічних сил ЗС РФ.

Росіявійна
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