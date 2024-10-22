Российских ракетчиков стратегических сил перевели в пехоту из-за "кадрового дефицита" – СМИ

Российское военное руководство сформировало пехотные батальоны из 1 полка ракетных войск стратегического назначения на Курском направлении.

Источник: Militarnyi со ссылкой на заявление российских активистов, которые помогают новосформированному подразделению с материальным обеспечением

Детали: В обнародованном видео российский активист Владимир Грубник говорит об отправке в 1 полк ракетных войск стратегического назначения, "который выполняет задачи обычного отдельного стрелкового полка на Курском направлении", средств связи.

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Он отметил, что 1 сводный полк РВСН воюет как обычное пехотное подразделение со стрелковым вооружением в виде отдельных батальонов. По его словам, подразделение не получило необходимых средств связи, поэтому волонтеры передали им гражданские китайские радиостанции.

Причиной перевода военных РВСН в пехоту россиянин назвал отсутствие мобилизации и острый кадровый дефицит в подразделениях на линии фронта, что заставило "выгребать" контрактников из "непехотных" частей, в частности, РВСН и Воздушно-космических сил ВС РФ.