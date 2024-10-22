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Польща закриває консульство Росії в Познані

"Європейська правда", Альона Мазуренко Вівторок, 22 жовтня 2024, 16:58
Польща закриває консульство Росії в Познані
Радослав Сікорський. фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття консульства Росії в місті Познань.

Джерело: Сікорський у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: У своєму твіті, пояснюючи необхідність закриття російського генконсульства в Познані, Сікорський підкреслив, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

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"Як міністр закордонних справ, мій обов'язок – рішуче реагувати. Перший крок – закриття російського консульства в Познані. Ми не відступимо ні на крок. Ми захищаємо Республіку Польща, ми захищаємо поляків", – додав глава польського МЗС.

У Польщі є три генеральні консульства Росії – окрім Познані, це Краків і Гданськ.

На закриття російського консульства Сікорський натякнув раніше, анонсувавши рішення для протидії диверсіям Москви на польській території.

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У липні 2023 року, нагадаємо, Росія вирішила закрити консульство Польщі у місті Смоленськ.

ПольщаРосія
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