Польша закрывает консульство России в Познани

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии консульства России в городе Познань.

Источник: Сикорский в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: В своем твите, объясняя необходимость закрытия российского генконсульства в Познани, Сикорский подчеркнул, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории.

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"Как министр иностранных дел, моя обязанность - решительно реагировать. Первый шаг - закрытие российского консульства в Познани. Мы не отступим ни на шаг. Мы защищаем Республику Польша, мы защищаем поляков", - добавил глава польского МИД.

В Польше есть три генеральных консульства России - кроме Познани, это Краков и Гданьск.

На закрытие российского консульства Сикорский намекнул ранее, анонсировав решение для противодействия диверсиям Москвы на польской территории.

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В июле 2023 года, напомним, Россия решила закрыть консульство Польши в городе Смоленск.