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Шмигаль: Замість МСЕК запровадять нову європейську модель

Тетяна ОлійникВівторок, 22 жовтня 2024, 21:40
Шмигаль: Замість МСЕК запровадять нову європейську модель
Денис Шмигаль. Фото - Amanda Andrade-Rhoades/Bloomberg via Getty Images

Медико-соціальну експертну комісію замінять новою європейською моделлю.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль в етері телемарафону

Пряма мова: "На виконання указу президента до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані, натомість буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель для відповідних визначень. Окрім цього, сьогодні я доручив міністру охорони здоров’я не пізніше першого листопада внести всі необхідні нормативні документи, та законопроєкти на розгляд Кабінету міністрів для того, щоб завершити врешті цю реформу".

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Деталі: Також, за словами Шмигаля, вже втілено ряд кадрових наказів, зокрема щодо звільнення керівництва центральної МСЕК та керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров’я.

Шмигаль
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