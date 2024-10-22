Шмыгаль: Вместо МСЭК введут новую европейскую модель

Медико-социальную экспертную комиссию заменят новой европейской моделью.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона

Прямая речь: "Во исполнение указа президента до конца этого года МСЭК будут ликвидированы, зато будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель для соответствующих определений. Кроме этого, сегодня я поручил министру здравоохранения не позднее первого ноября внести все необходимые нормативные документы, и законопроекты на рассмотрение Кабинета министров для того, чтобы завершить наконец эту реформу".

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Детали: Также, по словам Шмыгаля, уже воплощен ряд кадровых приказов, в частности об увольнении руководства центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Министерства здравоохранения.