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У Британії завершила навчання 3-я когорта українських пілотів: на випуск прийшов Залужний

Євген КізіловВівторок, 22 жовтня 2024, 21:47
У Британії завершила навчання 3-я когорта українських пілотів: на випуск прийшов Залужний
Фото: телеграм-канал Залужного

3-я когорта пілотів Військово-повітряних сил ЗСУ завершила підготовку у Великій Британії.

Джерело: колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Сполученому Королівстві Валерій Залужний у соцмережах

Деталі: За словами Залужного, випускна церемонія відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі, і він був на ній присутній.

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Пряма мова: "Вкотре хочу подякувати британському уряду та народу за постійну підтримку України. Саме завдяки цій підтримці ми продовжуємо боротьбу. Завдяки Великій Британії ми маємо шанс на Перемогу…

Я щиро вдячний усьому персоналу за підготовку наших пілотів. Сподіваюся, що вони добре готувалися, а інструктори не були розчаровані".

Більше деталей: Посол додав, що "зовсім скоро ці хлопці підуть у бій".

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Фото: телеграм-канал Залужного

Велика БританіяавіавійнаЗалужний
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