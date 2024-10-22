У Британії завершила навчання 3-я когорта українських пілотів: на випуск прийшов Залужний
Вівторок, 22 жовтня 2024, 21:47
3-я когорта пілотів Військово-повітряних сил ЗСУ завершила підготовку у Великій Британії.
Джерело: колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Сполученому Королівстві Валерій Залужний у соцмережах
Деталі: За словами Залужного, випускна церемонія відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі, і він був на ній присутній.
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Пряма мова: "Вкотре хочу подякувати британському уряду та народу за постійну підтримку України. Саме завдяки цій підтримці ми продовжуємо боротьбу. Завдяки Великій Британії ми маємо шанс на Перемогу…
Я щиро вдячний усьому персоналу за підготовку наших пілотів. Сподіваюся, що вони добре готувалися, а інструктори не були розчаровані".
Більше деталей: Посол додав, що "зовсім скоро ці хлопці підуть у бій".
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