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В Британии завершила обучение 3-я когорта украинских пилотов: на выпуск пришел Залужный

Евгений КизиловВторник, 22 октября 2024, 21:47
В Британии завершила обучение 3-я когорта украинских пилотов: на выпуск пришел Залужный
Фото: телеграм-канал Залужного

3-я когорта пилотов Военно-воздушных сил ВСУ завершила подготовку в Великобритании.

Источник: бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол в Соединенном Королевстве Валерий Залужный в соцсетях

Детали: По словам Залужного, выпускная церемония состоялась на базе Королевских ВВС в Кренвелле, и он присутствовал на ней.

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Прямая речь: "В очередной раз хочу поблагодарить британское правительство и народ за постоянную поддержку Украины. Именно благодаря этой поддержке мы продолжаем борьбу. Благодаря Великобритании мы имеем шанс на Победу...

Я искренне благодарен всему персоналу за подготовку наших пилотов. Надеюсь, что они хорошо готовились, а инструкторы не были разочарованы".

Больше деталей: Посол добавил, что "совсем скоро эти ребята пойдут в бой".

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Фото: телеграм-канал Залужного

ВеликобританияавиавойнаЗалужный
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