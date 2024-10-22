Росіяни вдарили по двох районах Харкова

Увечері 22 жовтня російські війська завдали ударів по Холодногірському та Київському районах Харкова.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За даними місцевої влади, на місці одного з прильотів у Холодногірському районі пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Також армія РФ вдарила по Салтівському району.

Згодом Терехов повідомив про приліт у Київському районі поряд з навчальним закладом. У житлових будинках навколо частково повилітали шибки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Оновлено: Згодом Синєгубов уточнив, що зафіксовані влучання КАБів у Київському та Холодногірському районах міста Харків. Про Салтівський він не згадав.

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Пряма мова Синєгубова: "Холодногірський: влучання в землю, руйнування легких дерев'яних конструкцій. Пожежі немає, постраждалих немає.

Київський: частково повилітали шибки житлових будинків, пошкоджені гаражі поруч. Постраждалих немає".