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Росіяни вдарили по двох районах Харкова

Тетяна ОлійникВівторок, 22 жовтня 2024, 21:57
Росіяни вдарили по двох районах Харкова
Ілюстративне фото - ДСНС

Увечері 22 жовтня російські війська завдали ударів по Холодногірському та Київському районах Харкова.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За даними місцевої влади, на місці одного з прильотів у Холодногірському районі пожежа.  Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Також армія РФ вдарила по Салтівському району.

Згодом Терехов повідомив про приліт у Київському районі поряд з навчальним закладом. У житлових будинках навколо частково повилітали шибки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Оновлено: Згодом Синєгубов уточнив, що зафіксовані влучання КАБів у Київському та Холодногірському районах міста Харків. Про Салтівський він не згадав.

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Пряма мова Синєгубова: "Холодногірський: влучання в землю, руйнування легких дерев'яних конструкцій. Пожежі немає, постраждалих немає.

Київський: частково повилітали шибки житлових будинків, пошкоджені гаражі поруч. Постраждалих немає".

Харків
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