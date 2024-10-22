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Россияне ударили по двум районам Харькова

Татьяна ОлейникВторник, 22 октября 2024, 21:57
Россияне ударили по двум районам Харькова
Иллюстративное фото - ГСЧС

Вечером 22 октября российские войска нанесли удары по Холодногорскому и Киевскому районам Харькова.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: По данным местных властей, на месте одного из прилетов в Холодногорском районе пожар. Информация о пострадавших уточняется.

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Также армия РФ ударила по Салтовскому району.

Впоследствии Терехов сообщил о прилете в Киевском районе рядом с учебным заведением. В жилых домах вокруг частично повылетали стекла. Информация о пострадавших уточняется.

Обновлено: Впоследствии Синегубов уточнил, что зафиксированы попадания КАБов в Киевском и Холодногорском районах города Харьков. О Салтовском он не упомянул.

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Прямая речь Синегубова: "Холодногорский: попадание в землю, разрушение легких деревянных конструкций. Пожара нет, пострадавших нет.

Киевский: частично повылетали стекла жилых домов, повреждены гаражи рядом. Пострадавших нет".

Харьков
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