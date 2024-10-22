На Куп’янщині армія РФ вбила чоловіка та поранила жінку
Вівторок, 22 жовтня 2024, 22:22
Російські війська вранці 22 жовтня обстріляли село Кругляківка на Харківщині: загинув 50-річний чоловік.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 22 жовтня близько 10:30 війська РФ обстріляли с. Кругляківка Купʼянського району. Загинув 50-річний чоловік.
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Вже о 15:10 російські військові обстріляли м. Купʼянськ. Попередньо, з РСЗВ "Ураган". 65-річна жінка дістала поранень".
Деталі: Також, за даними правоохоронців, війська РФ завдали авіаудари по селу Лісна Стінка у Купʼянському районі, там пошкоджено приватні домоволодіння.
Близько 18:00 вдарили КАБом по с. Черкаська Лозова Малоданилівської ТГ.