На Купянщине армия РФ убила мужчину и ранила женщину
Вторник, 22 октября 2024, 22:22
Российские войска утром 22 октября обстреляли село Кругляковка на Харьковщине: погиб 50-летний мужчина.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 22 октября около 10:30 войска РФ обстреляли с. Кругляковка Купянского района. Погиб 50-летний мужчина.
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Уже в 15:10 российские военные обстреляли г. Купянск. Предварительно, из РСЗО "Ураган". 65-летняя женщина получила ранения".
Детали: Также, по данным правоохранителей, войска РФ нанесли авиаудары по селу Лесная Стенка в Купянском районе, там повреждены частные домовладения.
Около 18:00 ударили КАБом по с. Черкасская Лозовая Малоданиловской ТГ.