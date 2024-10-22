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На Купянщине армия РФ убила мужчину и ранила женщину

Татьяна ОлейникВторник, 22 октября 2024, 22:22
На Купянщине армия РФ убила мужчину и ранила женщину
фото - харьковская областная прокуратура

Российские войска утром 22 октября обстреляли село Кругляковка на Харьковщине: погиб 50-летний мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 22 октября около 10:30 войска РФ обстреляли с. Кругляковка Купянского района. Погиб 50-летний мужчина.

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Уже в 15:10 российские военные обстреляли г. Купянск. Предварительно, из РСЗО "Ураган". 65-летняя женщина получила ранения".

 
фото - харьковская областная прокуратура
 
фото - харьковская областная прокуратура

Детали: Также, по данным правоохранителей, войска РФ нанесли авиаудары по селу Лесная Стенка в Купянском районе, там повреждены частные домовладения.

Около 18:00 ударили КАБом по с. Черкасская Лозовая Малоданиловской ТГ.

Харьковская областьвойнаобстрел
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