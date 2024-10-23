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DeepState: Ворог окупував Новосадове на Донеччині та просунувся у кількох місцях

Олена ІвашківСереда, 23 жовтня 2024, 05:42
DeepState: Ворог окупував Новосадове на Донеччині та просунувся у кількох місцях
Мапа DeepState

22 жовтня ворог окупував село Новосадове Донецької області, яке знаходиться на межі Донецької та Луганської областей.

Джерело: DeepState

Деталі: Відповідно до даних Вікіпедії, станом на 2018 у Новосадовому не було людей, які б там постійно проживали. Село вже було окуповане під час повномасштабного вторгнення РФ до України, але 24 жовтня 2022 року ЗСУ звільнили його.

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Ворожі війська також просунулися у селі Кругляківці, що у Куп'янському районі Харківської області, до річки Оскол.

Просування росіян зафіксовано біля Богоявленки у Волноваському районі Донецької області, Зоряного і Селидового, що в Покровському районі Донецької області та Новодмитрівки Краматорського району Донецької області.

окупаціявійна
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