Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

DeepState: Враг оккупировал небольшое село в Донецкой области и продвинулся в нескольких местах

Алена ИвашкивСреда, 23 октября 2024, 05:42
DeepState: Враг оккупировал небольшое село в Донецкой области и продвинулся в нескольких местах
Карта DeepState

22 октября враг оккупировал село Новосадово Донецкой области, которое находится на границе Донецкой и Луганской областей.

Источник: DeepState

Детали: Согласно данным Википедии, по состоянию на 2018 в Новосадовом не было людей, которые бы там постоянно проживали. Село уже было оккупировано во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, но 24 октября 2022 года ВСУ освободили его.

Реклама:

Вражеские войска также продвинулись в селе Кругляковцы, что в Купянском районе Харьковской области, к реке Оскол.

Продвижение россиян зафиксировано возле Богоявленки в Волновахском районе Донецкой области, Зоряного и Селидово, что в Покровском районе Донецкой области и Новодмитровки Краматорского района Донецкой области.

оккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Футбол"Динамо" – "Шахтер": ОНЛАЙН

Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр

Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля

Премьер Грузии заявил, что правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции

обновлено, видеоВозле Тель-Авива грузовик въехал в толпу, десятки раненых

Тысяча каждому: в Минэкономики рассказали, как будут начислять деньги

Все новости...
оккупация
DeepState: Враг оккупировал еще одно село в Донецкой области и продвинулся на Харьковщине
В Покровске устанавливают "зубы дракона" и советуют выезжать
ВСУ ударили по тренировочному полигону оккупантов на Запорожье
Последние новости
17:51
Часы астронавта миссии "Аполлон-14" были проданы на аукционе за рекордную сумму
17:50
Футбол"Динамо" – "Шахтер": ОНЛАЙН
17:44
Выборы в Грузии: топ-парламентарии из Европы и Канады призвали ЕС не признавать их результат
17:35
видеоВо Львове нетрезвый водитель требовал у патрульных вернуть права, угрожая гранатой
17:34
Футбол"Верес" спасся от поражения в матче с "Ворсклой" в 11 туре УПЛ
17:00
За неделю Нацбанк только продавал валюту
16:47
Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону
16:35
Полярники показали, как стая пингвинов заинтересованно рассматривает ученого
16:27
Президент Грузии готовит обращение по результатам парламентских выборов
16:17
обновленоРоссияне атаковали Херсон: за 27 октября погибли три человека
Все новости...
Реклама:
Реклама: