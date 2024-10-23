DeepState: Враг оккупировал небольшое село в Донецкой области и продвинулся в нескольких местах

22 октября враг оккупировал село Новосадово Донецкой области, которое находится на границе Донецкой и Луганской областей.

Источник: DeepState

Детали: Согласно данным Википедии, по состоянию на 2018 в Новосадовом не было людей, которые бы там постоянно проживали. Село уже было оккупировано во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, но 24 октября 2022 года ВСУ освободили его.

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Вражеские войска также продвинулись в селе Кругляковцы, что в Купянском районе Харьковской области, к реке Оскол.

Продвижение россиян зафиксировано возле Богоявленки в Волновахском районе Донецкой области, Зоряного и Селидово, что в Покровском районе Донецкой области и Новодмитровки Краматорского района Донецкой области.