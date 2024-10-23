Морська коаліція: Британія виділяє близько $155 млн на захист українських портів

Велика Британія додатково виділить ще 120 млн фунтів стерлінгів (близько $155 млн) на підтримку коаліції морських сил і засобів. Нове фінансування виділяють на тлі посилення російських атак по українській портовій інфраструктурі в Чорному морі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву уряду Великої Британії

Деталі: Як говориться у заяві, Британія виділяє додаткові 120 млн фунтів на морську коаліцію для України, а також шукає партнерів для спільного фінансування поставок ще "сотень" морських безпілотників та радарів спостереження для захисту українського зернового коридору.

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Також зазначається, що Британія та Норвегія спільно шукають близько 130 млн доларів для спільного фінансування коаліції.

У межах морської коаліції Україна вже отримала десятки всюдиходів-амфібій і рейдових катерів, сотні протикорабельних ракет, а також сотні тисяч патронів.

Своєю чергою прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що атаки Росії по Чорному морю загрожують глобальній продовольчій безпеці.

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