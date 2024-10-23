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Морська коаліція: Британія виділяє близько $155 млн на захист українських портів

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 23 жовтня 2024, 10:49
Морська коаліція: Британія виділяє близько $155 млн на захист українських портів
Фото: Getty Images

Велика Британія додатково виділить ще 120 млн фунтів стерлінгів (близько $155 млн) на підтримку коаліції морських сил і засобів. Нове фінансування виділяють на тлі посилення російських атак по українській портовій інфраструктурі в Чорному морі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву уряду Великої Британії

Деталі: Як говориться у заяві, Британія виділяє додаткові 120 млн фунтів на морську коаліцію для України, а також шукає партнерів для спільного фінансування поставок ще "сотень" морських безпілотників та радарів спостереження для захисту українського зернового коридору.

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Також зазначається, що Британія та Норвегія спільно шукають близько 130 млн доларів для спільного фінансування коаліції.

У межах морської коаліції Україна вже отримала десятки всюдиходів-амфібій і рейдових катерів, сотні протикорабельних ракет, а також сотні тисяч патронів.

Своєю чергою прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що атаки Росії по Чорному морю загрожують глобальній продовольчій безпеці. 

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Передісторія:

  • У грудні 2023 року Британія та Норвегія офіційно оголосили про створення Коаліції морських сил і засобів, яка відповідатиме за посилення військово-морських спроможностей України.
  • Як відомо, за останні три місяці Росія здійснила майже 60 атак на порти, цивільні судна та зерносховища в Україні. Внаслідок цього пошкоджень та знищень зазнали майже 300 об’єктів портової інфраструктури, 177 транспортних засобів та 22 цивільних судна. 
  • Зокрема, російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Повідомлялося, що постраждало цивільне судно під прапором Панами.
  • Після цього Європейський Союз відреагував на збільшення ударів РФ по цивільних кораблях, які перевозять українське зерно, закликавши зацікавлені країни тиснути на Москву з вимогою припинити ці дії.

Велика Британіядопомога Українівійнапорти
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