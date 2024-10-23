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Морская коалиция: Британия выделит около $155 млн на защиту украинских портов

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловСреда, 23 октября 2024, 10:49
Морская коалиция: Британия выделит около $155 млн на защиту украинских портов
Фото: Getty Images

Великобритания дополнительно выделит еще 120 млн фунтов стерлингов (около $155 млн) на поддержку коалиции морских сил и средств. Новое финансирование выделяют на фоне усиления российских атак по украинской портовой инфраструктуре в Черном море.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление правительства Великобритании

Детали: Как говорится в заявлении, Великобритания выделяет дополнительные 120 млн фунтов на морскую коалицию для Украины, а также ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще "сотен" морских беспилотников и радаров наблюдения для защиты украинского зернового коридора.

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Также отмечается, что Великобритания и Норвегия совместно ищут около 130 млн долларов для совместного финансирования коалиции.

В рамках морской коалиции Украина уже получила десятки вездеходов-амфибий и рейдовых катеров, сотни противокорабельных ракет, а также сотни тысяч патронов.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что атаки России по Черному морю угрожают глобальной продовольственной безопасности.

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Предыстория:

  • В декабре 2023 года Великобритания и Норвегия официально объявили о создании Коалиции морских сил и средств, которая будет отвечать за усиление военно-морских возможностей Украины.
  • Как известно, за последние три месяца Россия совершила почти 60 атак на порты, гражданские суда и зернохранилища в Украине. В результате повреждений и уничтожений получили почти 300 объектов портовой инфраструктуры, 177 транспортных средств и 22 гражданских судна.
  • В частности, российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Сообщалось, что пострадало гражданское судно под флагом Панамы.
  • После этого Европейский Союз отреагировал на увеличение ударов РФ по гражданским кораблям, которые перевозят украинское зерно, призвав заинтересованные страны давить на Москву с требованием прекратить эти действия.

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