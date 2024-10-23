Морская коалиция: Британия выделит около $155 млн на защиту украинских портов

Великобритания дополнительно выделит еще 120 млн фунтов стерлингов (около $155 млн) на поддержку коалиции морских сил и средств. Новое финансирование выделяют на фоне усиления российских атак по украинской портовой инфраструктуре в Черном море.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление правительства Великобритании

Детали: Как говорится в заявлении, Великобритания выделяет дополнительные 120 млн фунтов на морскую коалицию для Украины, а также ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще "сотен" морских беспилотников и радаров наблюдения для защиты украинского зернового коридора.

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Также отмечается, что Великобритания и Норвегия совместно ищут около 130 млн долларов для совместного финансирования коалиции.

В рамках морской коалиции Украина уже получила десятки вездеходов-амфибий и рейдовых катеров, сотни противокорабельных ракет, а также сотни тысяч патронов.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что атаки России по Черному морю угрожают глобальной продовольственной безопасности.

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