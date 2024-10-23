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Ліквідація МСЕК: очільник МОЗ розповів, кому передадуть їхні функції

Валентина РоманенкоСереда, 23 жовтня 2024, 11:17
Ліквідація МСЕК: очільник МОЗ розповів, кому передадуть їхні функції
ілюстративне фото з відкритих джерел

Медико-соціальні експертні комісії станом на 1 січня 2025 року як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність, їхні функції передадуть кластерним і надскластерним лікарням.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 23 жовтня, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми робимо все, щоб на 1 січня 2025 року МСЕК як окремі юридичні особи призупинили своє функціонування. (Їхні - ред.) функції ми передаємо до кластерних і надскластерних лікарень. Кластерні і надкластерні лікарні - це вже результат з госпітального планування, яке провело МОЗ і визначило у кожному регіоні ці лікарні. Вони забезпечують доступність пацієнтам у межах визначених нормативів і мають як мінімум 20 напрямків надання меддопомоги тощо".

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Деталі: Ляшко пояснив, що цим МОЗ вирішує 4 глобальні проблеми, які у них є, і однією з них є кадри.

"Щодо питання цифровізації, то всі кластерні і надкластерні лікарні підключені до ЕСОЗ (Електронної системи охорони здоров'я – ред.), і рішення про встановлення інвалідності буде прийматися на основі даних, які записані у ЕСОЗ", - поінформував міністр.

За словами Ляшка, це їм дозволить чітко відслідковувати, який лікар, коли і який діагноз вносить, які дослідження і коли проводилися.

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"У разі проведення розслідування, якщо буде оскарження по кримінальних справах, наприклад, ми чітко будемо бачити вертикаль, хто, де, на яких етапах допускав помилку. Плюс, як показова практика цифровізації ВЛК призовників, ми можемо відслідковувати у автоматичному режимі аномальні речі або діагнози, пов'язані або з лікарнею, або з конкретним лікарем, і працювати на упередження, і працювати з ними, щоб не було ніяких потенційних зловживань", - заявив він.

Окрім того, МОЗ планує відмовитися від поняття "медико-соціальна експертиза".

Пряма мова: "Медики, які провели певне лікування, певну реабілітацію, оцінюють потреби людини по працездатності. У подальшому через міжнародну класифікацію функціонування, яка вже стала національним класифікатором, підключаються і інші сторони, зокрема, це Мінсоцполітики, яке дивиться, які функції людина і втратила і які компенсатори можна запропонувати, які є з їхньої сторони.

У подальшому підключається і Мінекономіки - у разі якщо людина після втрати функціональності не може виконувати ту роботу, яку вона виконувала до цього по стану здоров'я.

І підключається Міносвіти, якщо буде потрібно людині запропонувати перенавчання через втрату певних функцій організму. Це дозволить нам у кінцевому етапі пропонувати не додаткові виплати, а компенсатори, які дозволять повернути людину у соціум, бути (їй - ред.) соціально і економічно активною".

Деталі: Також очільник МОЗ заявив, що його позиція полягає у тому, щоб адміністрація МСЕК у подальшому не могла перейти на керівні адмінпосади у інші лікарняні установи.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський 22 жовтня після засідання РНБО видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають бути ліквідовані всі медико-соціальні експертні комісії.

У вечірньому зверненні Зеленський заявив, що для реальних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності.

Передісторія:

  • Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ще в травні 2023 року розповідав, що медико-соціальні експертні комісії припинять своє існування з 1 січня 2025 року.
  • Останнім часом прокотилася низка гучних викриттів корупції у МСЕК у різних регіонах України.

МОЗкорупціяухилянти
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