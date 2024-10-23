Ликвидация МСЭК: глава Минздрава рассказал, кому передадут их функции

Медико-социальные экспертные комиссии по состоянию на 1 января 2025 года как отдельные юридические лица приостановят свою деятельность, их функции передадут кластерным и сверхкластерным больницам.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 23 октября, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы делаем все, чтобы на 1 января 2025 года МСЭК как отдельные юридические лица приостановили свое функционирование. (Их - ред.) функции мы передаем в кластерные и сверхкластерные больницы. Кластерные и сверхкластерные больницы - это уже результат госпитального планирования, которое провел Минздрав и определил в каждом регионе эти больницы. Они обеспечивают доступность пациентам в пределах определенных нормативов и имеют как минимум 20 направлений оказания медпомощи и т.д.".

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Детали: Ляшко объяснил, что этим Минздрав решает 4 глобальные проблемы, которые у них есть, и одной из них являются кадры.

"По вопросу цифровизации, то все кластерные и надкластерные больницы подключены к ЭСЗ (электронной системе здравоохранения - ред.), и решение об установлении инвалидности будет приниматься на основе данных, которые записаны в ЭСЗ", - сообщил министр.

По словам Ляшко, это им позволит четко отслеживать, какой врач, когда и какой диагноз вносит, какие исследования и когда проводились.

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"В случае проведения расследования, если будет обжалование по уголовным делам, например, мы четко будем видеть вертикаль, кто, где, на каких этапах допускал ошибку. Плюс, как показательна практика цифровизации ВВК призывников, мы можем отслеживать в автоматическом режиме аномальные вещи или диагнозы, связанные или с больницей, или с конкретным врачом, и работать на упреждение, и работать с ними, чтобы не было никаких потенциальных злоупотреблений", - заявил он.

Кроме того, Минздрав планирует отказаться от понятия "медико-социальная экспертиза".

Прямая речь: "Медики, которые провели определенное лечение, определенную реабилитацию, оценивают потребности человека по работоспособности. В дальнейшем через международную классификацию функционирования, которая уже стала национальным классификатором, подключаются и другие стороны, в частности, это Минсоцполитики, которое смотрит, какие функции человек и потерял и какие компенсаторы можно предложить, которые есть с их стороны.

В дальнейшем подключается и Минэкономики - в случае если человек после потери функциональности не может выполнять ту работу, которую он выполнял до этого по состоянию здоровья.

И подключается Минобразования, если потребуется человеку предложить переобучение из-за потери определенных функций организма. Это позволит нам в конечном этапе предлагать не дополнительные выплаты, а компенсаторы, которые позволят вернуть человека в социум, быть (ему - ред.) социально и экономически активным".

Детали: Также глава Минздрава заявил, что его позиция заключается в том, чтобы администрация МСЭК в дальнейшем не могла перейти на руководящие админдолжности в другие больничные учреждения.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 22 октября после заседания СНБО издал указ, согласно которому до 31 декабря 2024 года в Украине должны быть ликвидированы все медико-социальные экспертные комиссии.

В вечернем обращении Зеленский заявил, что для реальных изменений надо провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности.

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