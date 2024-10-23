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Суд конфіскував у Повалій BMW, 7 земельних ділянок, квартиру та її права на 9 пісень

Анастасія ПроцСереда, 23 жовтня 2024, 12:56
Суд конфіскував у Повалій BMW, 7 земельних ділянок, квартиру та її права на 9 пісень
ФОТО З INSTAGRAM ТАЇСІЇ ПОВАЛІЙ

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення на користь держави майна співачки та колишньої депутатки від "Партії регіонів" Таїсії Повалій, якій СБУ у лютому 2024 року повідомила про підозру в колабораційній діяльності та підтримці збройної агресії Росії проти України.

Джерело: Вищий антикорупційний суд

Дослівно: "ВАКС ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, належні співачці:

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  • транспортний засіб BMW;
  • пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії;
  • майнові права на музику та слова до 9 творів ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").

Деталі: Також конфісковано активи, якими вона могла безпосередньо або опосередковано розпоряджатися: 7 земельних ділянок у Київській області загальною площею 9,3095 га, житловий будинок площею 442,8 кв. м, домоволодіння площею 101 кв. м, автомобіль BMW X5, три пристрої для відстрілу гумових куль та мисливську гладкоствольну зброю.

Передісторія:

  • 5 вересня 2024 року Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду з метою конфіскувати у співачки Таїсії Повалій рухоме та нерухоме майно.
  • 15 лютого 2024 року Служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про заочну підозру співачці та колишній "регіоналці" Таїсії Повалій за колабораційну діяльність та підтримку збройної агресії Росії проти України.

судколаборантиПовалій
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