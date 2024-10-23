Суд конфіскував у Повалій BMW, 7 земельних ділянок, квартиру та її права на 9 пісень

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення на користь держави майна співачки та колишньої депутатки від "Партії регіонів" Таїсії Повалій, якій СБУ у лютому 2024 року повідомила про підозру в колабораційній діяльності та підтримці збройної агресії Росії проти України.

Джерело: Вищий антикорупційний суд

Дослівно: "ВАКС ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, належні співачці:

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транспортний засіб BMW;

пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії;

майнові права на музику та слова до 9 творів ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").

Деталі: Також конфісковано активи, якими вона могла безпосередньо або опосередковано розпоряджатися: 7 земельних ділянок у Київській області загальною площею 9,3095 га, житловий будинок площею 442,8 кв. м, домоволодіння площею 101 кв. м, автомобіль BMW X5, три пристрої для відстрілу гумових куль та мисливську гладкоствольну зброю.

Передісторія: