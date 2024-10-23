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Суд конфисковал у Повалий BMW, 7 земельных участков, квартиру и ее права на 9 песен

Анастасия ПроцСреда, 23 октября 2024, 12:56
Суд конфисковал у Повалий BMW, 7 земельных участков, квартиру и ее права на 9 песен
ФОТО ИЗ INSTAGRAM ТАИСИИ ПОВАЛИЙ

Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в пользу государства имущества певицы и бывшего депутата от "Партии регионов" Таисии Повалий, которой СБУ в феврале 2024 года сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности и поддержке вооруженной агрессии России против Украины.

Источник: Высший антикоррупционный суд

Дословно: "ВАКС принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие певице:

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  • транспортное средство BMW;
  • устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными метательными снарядами несмертельного действия;
  • имущественные права на музыку и слова к 9 произведениям ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").

Детали: Также конфискованы активы, которыми она могла непосредственно или косвенно распоряжаться: 7 земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3095 га, жилой дом площадью 442,8 кв. м, домовладение площадью 101 кв. м, автомобиль BMW X5, три устройства для отстрела резиновых пуль и охотничье гладкоствольное оружие.

Предыстория:

  • 5 сентября 2024 года Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд с целью конфисковать у певицы Таисии Повалий движимое и недвижимое имущество.
  • 15 февраля 2024 года Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и сообщила о заочном подозрении певице и бывшей "регионалке" Таисии Повалий за коллаборационную деятельность и поддержку вооруженной агрессии России против Украины.

судколлаборантыПовалий
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