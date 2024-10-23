Арахамия и Ким взяли на поруки депутата Кормышкину, которую подозревают в незаконном обогащении

Народному депутату от "Слуги народа" Ирине Кормышкиной (ранее – Аллахверидева), которую подозревают в незаконном обогащении на 20 млн грн, избрали меру пресечения в виде личного поручительства.

Источник: САП, ЦПК

Дословно САП: "Поручителями суд определил двух человек: председателя фракции Верховной Рады Украины Давида Арахамию и председателя одной из областных военных администраций Виталия Кима.

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На подозреваемую возложено выполнение процессуальных обязанностей:

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами".

Детали: Срок действия обязанностей – два месяца.

Что предшествовало:

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