Арахамия и Ким взяли на поруки депутата Кормышкину, которую подозревают в незаконном обогащении
Среда, 23 октября 2024, 18:23
Народному депутату от "Слуги народа" Ирине Кормышкиной (ранее – Аллахверидева), которую подозревают в незаконном обогащении на 20 млн грн, избрали меру пресечения в виде личного поручительства.
Дословно САП: "Поручителями суд определил двух человек: председателя фракции Верховной Рады Украины Давида Арахамию и председателя одной из областных военных администраций Виталия Кима.
Реклама:
На подозреваемую возложено выполнение процессуальных обязанностей:
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами".
Детали: Срок действия обязанностей – два месяца.
Что предшествовало:
РЕКЛАМА:
- 17 октября правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более 20 млн грн действующему народному депутату.
- По данным САП, следствие установило, что нардеп в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период.