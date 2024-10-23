У Білому домі назвали військових КНДР в Україні законними цілями

У Сполучених Штатах вважають, що північнокорейські військові в разі участі у війні проти України стануть законними цілями так само, як і російські.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в середу, 23 жовтня, сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі

Деталі: Кірбі наголосив, що наразі США не мають точних даних про те, навіщо війська Північної Кореї вирушили до Росії та чи справді вони будуть залучені до бойових дій проти українських сил.

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"Якщо вони справді братимуть участь у війні проти України, вони – законні цілі, законні військові цілі. Й українські військові захищатимуться від північнокорейських військових в той же спосіб, у який вони захищаються від російських", – додав він.

"Можливість поранених чи загиблих військових із КНДР, які воюють проти України – гадаю, вона цілком реальна, якщо вони справді воюватимуть (в Україні. – Ред.)", – зазначив представник Білого дому.

Розвідка Південної Кореї в середу повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.

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Пізніше інформацію про кілька тисяч північнокорейських військових у Росії підтвердив Білий дім.

На цьому тлі Німеччина та Австрія викликали північнокорейських послів.