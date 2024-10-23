Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білому домі назвали військових КНДР в Україні законними цілями

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 23 жовтня 2024, 23:40
У Білому домі назвали військових КНДР в Україні законними цілями
Джон Кірбі. Фото - Getty Images

У Сполучених Штатах вважають, що північнокорейські військові в разі участі у війні проти України стануть законними цілями так само, як і російські.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в середу, 23 жовтня, сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі

Деталі: Кірбі наголосив, що наразі США не мають точних даних про те, навіщо війська Північної Кореї вирушили до Росії та чи справді вони будуть залучені до бойових дій проти українських сил.

Реклама:

"Якщо вони справді братимуть участь у війні проти України, вони – законні цілі, законні військові цілі. Й українські військові захищатимуться від північнокорейських військових в той же спосіб, у який вони захищаються від російських", – додав він.

"Можливість поранених чи загиблих військових із КНДР, які воюють проти України – гадаю, вона цілком реальна, якщо вони справді воюватимуть (в Україні. – Ред.)", – зазначив представник Білого дому.

Розвідка Південної Кореї в середу повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.

РЕКЛАМА:

Пізніше інформацію про кілька тисяч північнокорейських військових у Росії підтвердив Білий дім.

На цьому тлі Німеччина та Австрія викликали північнокорейських послів.

СШАКНДРвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРФ вдарила по дислокації поліцейських у Харкові: один загинув, 30 людей поранені

В Україні запускають пілотну мережу 5G у трьох містах

фотоСБУ затримала "політексперта" із медіапулу Медведчука

В "Укренерго" оцінили можливість запровадження графіків відключення світла

Розвідка Естонії: Впродовж тижня росіяни загарбали 150 квадратних кілометрів Донеччини

Звільнили головного інспектора Міноборони

Усі новини...
США
Білий дім: КНДР відправила не менше 3000 військових до Росії
США дадуть Україні $20 млрд у межах кредиту G7 коштом росактивів
Остін: Пентагон вже має докази перекидання солдатів КНДР в Росію
Останні новини
20:47
Галущенко запевняє, що в Україні достатньо газу для проходження опалювального сезону
20:46
Російські війська запустили ударні дрони з північного напрямку
20:31
У Києві хочуть будувати дорогу до непрацюючого аеропорту за півтора мільярда
20:14
Люблінське воєводство у Польщі готується до можливої хвилі біженців
20:04
Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних
19:52
фото, відеоУ Сербії кількість загиблих через обвал даху на залізничному вокзалі сягнула 13
19:46
"Укрпошта" оновила вимоги до пакування посилок: діятиме перехідний період
19:31
США оголосили новий пакет допомоги Україні на $425 млн
19:24
фотоРФ вдарила по дислокації поліцейських у Харкові: один загинув, 30 людей поранені
19:07
Вчителю-педофілу, що розбещував учнів, повідомили про підозру в нових епізодах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: