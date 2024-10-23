Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Белом доме назвали военных КНДР в Украине законными целями

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 23 октября 2024, 23:40
В Белом доме назвали военных КНДР в Украине законными целями
Джон Кирби. Фото - Getty Images

В Соединенных Штатах считают, что северокорейские военные в случае участия в войне против Украины станут законными целями так же, как и российские.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в среду, 23 октября, сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

Детали: Кирби отметил, что пока США не имеют точных данных о том, зачем войска Северной Кореи отправились в Россию и действительно ли они будут привлечены к боевым действиям против украинских сил.

Реклама:

"Если они действительно будут участвовать в войне против Украины, они – законные цели, законные военные цели. И украинские военные будут защищаться от северокорейских военных тем же способом, каким они защищаются от российских", – добавил он.

"Возможность раненых или погибших военных из КНДР, которые воюют против Украины – думаю, она вполне реальна, если они действительно будут воевать (в Украине. – Ред.)", – отметил представитель Белого дома.

Разведка Южной Кореи в среду сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

РЕКЛАМА:

Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом.

На этом фоне Германия и Австрия вызвали северокорейских послов.

СШАКНДРвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Україні запускають пілотну мережу 5G у трьох містах

Bloomberg: Россияне в последние недели существенно ускорили продвижение на фронте

фотоСБУ задержала "политэксперта" из медиапула Медведчука

В "Укрэнерго" оценили возможность введения графиков отключения света

Разведка Эстонии: За неделю россияне захватили 150 квадратных километров Донецкой области

Уволен главный инспектор Минобороны

Все новости...
США
Белый дом: КНДР отправила не менее 3000 военных в Россию
США дадут Украине $20 млрд в рамках кредита G7 за счет росактивов
Остин: Пентагон уже имеет доказательства переброски солдат КНДР в Россию
Последние новости
19:31
США объявили новый пакет помощи Украине на $425 млн
19:24
фотоРФ ударила по дислокации полицейских в Харькове: один погиб, 30 человек ранены
19:07
Учителю-педофилу, развращавшему учеников, сообщили о подозрении в новых эпизодах
19:05
Налоговая запустила перечень добросовестных налогоплательщиков, которых не будут проверять
19:00
57 отдельная мотопехотная бригады показала, как брала в плен 15 россиян в Волчанске
18:45
Лавров пожаловался, что турецкое оружие "убивает российских военных" в Украине
18:25
На новых аукционах по субаренде аграрных госземель цены выросли в десять раз
18:21
фотоТри конгрессмена США приехали в Киев
18:03
Футбол"Манчестер Юнайтед" назначил нового главного тренера
18:00
Во львовской гостинице мужчину избили и изнасиловали до смерти: подозреваемый уже в СИЗО
Все новости...
Реклама:
Реклама: