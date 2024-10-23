КНДР уже відправила в РФ 3000 військових для участі у війні з Україною – Південна Корея

Розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3000 військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Північна Корея відправила 3000 військових до Росії для підтримки її війни проти України, заявили в середу південнокорейські законодавці після брифінгу, проведеного національним розвідувальним агентством".

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Деталі: У Сеулі повідомили, що Пхеньян пообіцяв надати загалом близько 10 000 військовослужбовців, розгортання яких, як очікується, завершиться до грудня.

Останні цифри з'явилися після того, як Національна розвідувальна служба Сеула заявила, що до Росії кораблями прибули близько 1 500 спецпризначенців: "Ознаки підготовки військ на території Північної Кореї були виявлені у вересні і жовтні".

Москва і Пхеньян заперечують передачу зброї, але пообіцяли посилити військові зв'язки, підписавши на саміті в червні договір про взаємну оборону. Кремль відкинув як "фейкову новину" заяву Південної Кореї про відправку військ Північної Кореї.

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Пхеньян публічно не відреагував на заяви Сеула і Києва, але тамтешня влада доклала зусиль, щоб новини про відправку не поширювалися. Про це розповів один із південнокорейських чиновників. За його словами, "є також ознаки того, що північнокорейська влада переселяє та ізолює сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб ефективно контролювати їх і ретельно боротися з чутками".

Він також повідомив, що Росія завербувала "велику кількість" перекладачів для північнокорейських солдатів, одночасно навчаючи їх користуватися військовою технікою, такою як безпілотники: "Російські інструктори оцінюють, що північнокорейські військові мають відмінні фізичні якості і моральний дух, але їм не вистачає розуміння сучасних методів ведення війни, таких як атаки з використанням безпілотників".

У Сеулі вважають, що Пхеньян може розраховувати на швидке втручання Росії в разі виникнення надзвичайної ситуації на Корейському півострові, а також на отримання економічної допомоги.

У вівторок адміністрація президента Південної Кореї закликала до негайного виведення північнокорейських військ з території Росії, попередивши, що може розглянути можливість постачання летальної зброї Україні, якщо військові зв'язки між ними зайдуть занадто далеко.

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